La Lega Serie A apre una nuova sede ad Abu Dhabi

(Di giovedì 17 novembre 2022) LaA ha deciso di aprire unanel Middle East, ad Abu. Continua un percorso di importante espansione per lache, dopo l’apertura della prestigiosadi New York, aprirà il suo primo ufficio in Medio Oriente, con il lancio a partire dal mese di gennaio del 2023 dell’affiliata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Engage

Il Consiglio direttivo dellaB ha avanzato al presidente della Figc, Gabriele Gravina, la richiesta di inserire il tema delle riforme, e in particolare quella dei campionati, all'ordine del giorno del prossimo ...... FP - PD, AV - VdAU, SA, GM) e 17 a favore (VdA, PlA, FI, PCP) una mozione del gruppo... Il combinato disposto di questi mancati interventi sta producendo unadi sfratti per morosità, ... Lega Serie A allarga l'offerta media e guarda al target giovane con il player video di Veedly ABU DHABI (EMIRATI ARABI) - Da New York al Medio Oriente. Non ci sono confini per il calcio italiano, con la Lega di Serie A che continua la sua espansione nel mondo e dopo la prestigiosa sede nella ...ROMA - Si è riunito a Firenze il Consiglio Direttivo della Lega Pro che ha deciso di riavviare il progetto di finanziamento per il comune de L'Aquila, colpito nl 2009 dal terremoto, della struttura sp ...