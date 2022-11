Gazzetta del Sud

Abbastanza comunque per permettere alladi rivendicare l'intervento : "inizieremo il ... Sul cantiere pensioni va in pressing anche Forza Italia, chedi adeguare gradualmente gli assegni ..."È risibile la proposta di legge dellaper introdurre lezioni di dialetto veneto nelle scuole dell'obbligo della Regione. Sarebbero altri gli interventi di cui la scuola ha bisogno. Lapensa di recuperare il consenso perso in Veneto con queste proposte strampalate Intendono l'autonomia differenziata in questo modo L'istruzione ha bisogno di investimenti e prospettiva e non ... La Lega propone lo studio del dialetto veneto nelle scuole della regione. E' polemica La salute mentale e il benessere psicosociale dei bambini e degli adolescenti è una delle priorità individuate dall’UNICEF Italia nell’Agenda per l’Infanzia 2022-2027 proposta al Governo ... anni ...Un capitolo rivoluzionario per la serie Pokémon: un'avventura che diverte e intrattiene, non senza trascinarsi vecchi e nuovi problemi.