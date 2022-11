La flat tax alimenta l’evasione fiscale E quella di Meloni potrebbe essere bocciata in Europa

(Di giovedì 17 novembre 2022) di Mario Pomini* Come è facile constatare dalla cronaca quotidiana il cantiere della, o delle,tax è un sempre aperto nella forsennata ricerca da parte della classe politica di bonus fiscali da vendere come bonus elettorali o di consenso. Questa volta tocca alla premier Giorgia. Come sarà latax degli autonomi ad alto reddito della premier promessa, peraltro, dalla Lega di Matteo Salvini? Si prospetta di alzare l’asticella del reddito forfettario a 85.000 euro dagli attuali 65.000 con la medesima aliquota del 15%. Non sono i 100.000 euro promessi da Salvini, ma comunque si tratta di un bel salto in avanti. I ricchi professionisti, che più di altri beneficeranno di questa riduzione delle tasse ad hoc, risparmieranno dai 10.000 ai 15.000 euro netti annui di imposta, una notevole rendita regalata dalla politica. Quanti ...

ROMA " "In manovra di bilancio daremo i primi segnali, ci saranno i primi punti fermi: dall'innalzamento della soglia dellaallo stop alla legge Fornero, con l'avvio di quota 41, una rinnovata tregua fiscale, una revisione del reddito di cittadinanza". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e vicepremier, ...Verrà incrementato il salario minimo approfondimentoincrementale, come funzionerebbe per dipendenti e pensionati La spesa pubblica crescerà, ma più lentamente dell'economia, ha dichiarato ...Mentre il Governo si affanna a cercare risorse per alimentare la legge di Bilancio, concentrando le poche disponibili sul contenimento della crisi ...Promessa in campagna elettorale, evocata dal popolo delle Partite Iva, la flat tax, che dovrebbe essere estesa ai redditi fino a 85mila euro, sarà al centro della riforma fiscale del governo Meloni.