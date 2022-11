“La figlia di Giorgia Meloni…” Scoppia il caso in tv | l’ira della conduttrice | “I bambini no”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022) Frase choc sulladiMeloni L’aria che tira durante la puntata andata in onda mercoledì 16 novembre. Parlando dello scontro tra l’Italia e le Ong sui migranti ha fatto un paragone tra i “in top class” come ladiMeloni, volata in Indonesia per il G20, e quelli che tentano di arrivare in Italia e che spesso muoiono in mare. Già su La Stampa le parole sulladiMeloni e la decisionepremier di portare lanel viaggio istituzionale. “Le operaie non si portano i figli in fabbrica, chissà come mai. In Italia le donne che lavorano sono paradossalmente quelle che se lo possono permettere, o quelle che hanno i nonni disponibili: sarebbe ora che le cose cambiassero anche senza i ...