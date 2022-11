(Di giovedì 17 novembre 2022) 400mila euro di stipendi non pagati ai dipendenti, minorenni abbandonati senza luce e gas e in condizioni ingienico-sanitarie precarie. La Procura di Latina apre un'inchiesta

Si indaga su documenti trovati all'esterno di una delle due coop leggi anche Aboubakarentra alla Camera con gli stivali sporchi di fango Gli inquirenti hanno acquisito anche una serie di ...Dai campi del foggiano o della Calabria al porto di Catania dove è stato il primo politico italiano a catapultarsi,crede che 'il senso della propria esistenza si misuri con il ... La famiglia di Soumahoro finisce indagata per sfruttamento dei migranti 400mila euro di stipendi non pagati ai dipendenti, minorenni abbandonati senza luce e gas e in condizioni ingienico-sanitarie precarie. La Procura di Latina apre un'inchiesta ...Sono al vaglio della Procura di Latina e dei carabinieri le denunce presentate da alcuni migranti impiegati nelle coop Karibu e Consorzio Aid, strutture gestiste dalla suocera e dalla moglie del deput ...