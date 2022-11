La donna della Royal Family che mi disse Meghan Markle | clamoroso | cosa deve fare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022)continua a far parlare di sé. Questa volta rendendo pubblico un consiglio ricevuto da una “molto influente e stimolante” prima del suo matrimonio con il principe Harry. E lo ha fatto in un podcast nel quale parla del perché l'attivismo femminile attiri spesso critiche. L'ex attrice ha raccontato che “solo pochi giorni” prima delle sue nozze celebrate nel maggio 2018 laquale non vuole rivelare il nome, “per la sua privacy non dirò chi si tratta, lei mi ha detto, so che la tua vita sta cambiando, ma per favore non rinunciare al tuo attivismo. Non arrenderti perché significa così tanto per le donne e le ragazze. E ho continuato anche perché lei mi ha incoraggiato a farlo", ha concluso la moglie di Harry.