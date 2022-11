La de-escalation voluta dalla NATO e i timori di Zelensky

(Di giovedì 17 novembre 2022) Nella notte del 15 Novembre al confine polacco-ucraino, stava per accadere l’irreparabile. O forse l’inevitabile? Due missili di fabbricazione russa sono caduti a Przewodòw, un villaggio polacco a 12 km dal confine con l’Ucraina. Di fatto dunque in territorio. L’esplosione ha causato la morte di due persone, e ha coinciso con uno dei più massicci attacchi dell’armata russa dall’inizio della guerra. L’esercito di Putin è ritora bersagliare città come Kiev e Leopoli, situate nella parte occidentale e più lontana dal confine russo del territorio ucraino. Dal G20 il presidente Joe Biden è intervenuto dichiarando sin dall’inizio alquanto improbabile che i missili di fabbricazione russa fossero stati sparati da Mosca. Fatto che ad oggi sembrerebbe essere confermato./Stoltenberg/OLIVIER HOSLETIn primo luogo ...

The Watcher Post

Teme un'L'intera guerra è stata un'. E adesso, dopo le ultime sconfitte russe ... penso alle enormi perdite in termini di vite; alla mobilitazione forzatadal governo; alle ...... gli animi sembrano essersi calmati, evitando per un soffio l'. Ma c'èun'intera notte di tensione, contatti, avvertimenti, riunioni, mentre a Bali si teneva la giornata di chiusura ... Polonia, i missili «un incidente». Calma dopo le accuse incrociate Per il presidente polacco Duda è stato 'probabilmente un incidente sfortunato'. Mosca convoca l'ambasciatore polacco ...La guerra ha forgiato una nuova identità nazionale ucraina. Le difficoltà legate alla mancanza di luce e riscaldamento non intaccano il sostegno alla campagna militare ...