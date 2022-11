La Corte dell’Aja | ad abbattere il volo Mh17  fu un missile dei filorussi del Donbass

(Di giovedì 17 novembre 2022) Aereo nel 2014 colpito da unBuk partito da località Pervomaisk. Tre condanne in contumacia per due russi e un ucraino: ma è improbabile che ora scontino la pena

I due cittadini russi e uno ucraino devono pagare insieme 16 milioni di euro più gli interessi ai parenti sopravvissuti. Scagionato il quarto indagato per insufficienza di ...Non è un caso se Climate counsel , Greenpeace Brasile e Observatório do clima hanno annunciato che porteranno di fronte allapenale internazionalei massacri compiuti nell'ultimo ...