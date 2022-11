La chat fra Grillo e l’armatore Onorato e quei 240mila euro | “Così ho convinto Toninelli”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’onestà dei grillini si compra con, inizia a sospettare con un certo rammarico il Fatto Quotidiano che ha squadernato sul numero di oggi le carte della Procura di Milano sull’inchiesta, in piedi da gennaio, relativa ai rapporti indicibili fracampano Vincenzo, proprietario delle compagnie di navigazione Moby, Tirrenia e Toremar, e il cofondatore dell’M5S, Beppeil quale, stando a quanto racconta il foglio Cinquestelle, avrebbeil povero, all’epoca ministro a sua insaputa delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad occuparsi degli sgravi fiscali per chi assume marittimi della Comunitàpea a bordo delle navi. Una “battaglia di sopravvivenza”, assicura il Fatto Quotidiano, per Vincenzo ...