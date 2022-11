(Di giovedì 17 novembre 2022) La mossa Usa: disinnescare il rischio di guerra totale e portare Zelensky su posizioni meno rigide. Per non affossare il dialogo col Cremlino

'Joesta diventando il vero alleato della pace' chiede la padrona di casa a Strada all'indomani dell'incidente dei missili piovuti sulla Polonia, una situazione affrontata con enorme...... cosa poi smentita categoricamente da, dalla Nato e da Varsavia. Vero o falso che sia, una cosa è certa: l'Ucraina avrebbe dovuto mostrare maggiore, anche per non mettere in difficoltà ... La cautela di Biden (e il segnale a Kiev) per evitare il disastro. La Russia "apprezza" Cecilia Strada, figlia di Gino ed ex presidente dell'Ong Emergency, è ospite in collegamento della puntata del 16 novembre di Otto e ...Le indagini indicano che l’incidente è stato causato da un S300 terra-aria di fabbricazione russa lanciato dalla contraerea ucraina. Kiev però insiste nell’accusare Mosca ...