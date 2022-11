“LA CALIFORNIA” | dal 24 novembre al cinema

(Di giovedì 17 novembre 2022) Presentato nella sezione Freestyle alla 17a edizione della Festa deldi Roma ‘La’, lungometraggio diretto da Cinzia Bomoll. Il film, che uscirà in sala il 242022. Chi ha prodotto “La”? “La” è una coproduzione Italia-Cile prodotta da Cinzia Bomoll per Amarcord (Italia) e Karina Jury per 17 Producciones (Cile), con la produzione esecutiva diSimone Bachini e Mario Chemello per Apapaja, realizzata con il sostegno della Regione Emilia-Romagna attraverso la Emilia-Romagna Film Commission, Ibermedia, Tax Credit Mic. Voce narrante Il film, scritto dalla regista con Piera Degli Esposti e Christian Poli, vede proprio la compianta attrice bolognese nelle vesti di voce narrante. Cast Laè interpretato da un nutrito ...

