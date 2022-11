La Bobo Tv sbarca in Rai per i Mondiali in Qatar

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 novembre 2022) . La notizia è di davidemaggio.it che scrive: Con idi calcio in, la Rai arruola una delle ultime novità “calcistiche” del mondo dello streaming: laTV. Il canale ideato durante la pandemia dall’ex calciatore Christian Vieri sulla piattaforma Twitch debutta in tv, inserendosi nel racconto di Rai 1 della competizione di calcio più importante al mondo riservata alle Nazionali. Insieme agli amici e colleghi Lele Adani (volto di Rai Sport), Nicola Ventola e Antonio Cassano, che hanno dato vita al progetto,Vieri porta così la suaTV sulla rete ammiraglia; andrà in onda su Rai 1 (e su Rai Play) in pillole della durata di circa 4 minuti, al termine della programmazione dedicata ai, a cominciare dalla prima puntata di lunedì 21 novembre alle ...