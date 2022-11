“Kiev ha poche chance di vittoria” La tentazione Usa | pace in inverno

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 17 novembre 2022) Non si fermano i tentativi americani per far scendere a patti Zelensky e Putin. Mentre Mosca appare più propensa ad intraprendere la via diplomatica, soprattutto dopo la ritirata da Kherson, stessa cosa non si può dire per, dove il governo ha ribadito la volontà di raggiungere l’obiettivo originario: il ripristino dell’integrale sovranità ucraina, Crimea e Donbass annessi. La giornata di ieri è stata segnata da una pioggia di missili in numerose città ucraine, in particolare nella periferia della capitale e nelle zone di Dnipro. Diverse esplosioni sono state segnalate anche nella città di Dzhankoy, nel nord della penisola di Crimea, dove è stato colpito un aeroporto russo. Il tutto succedutosi dopo le ore di tensione dovute alla caduta dei due missili ucraini (all’inizio si presumeva fossero russi) in Polonia, provocando la morte di due persone. Ma è stata la ...