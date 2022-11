Movieplayer

Svelato il nuovo progetto segreto da regista di Jonah Hill : si tratta di Outcome , titolo misterioso che vedrà protagonista la star di John Wick. Deadline ha rivelato che Hill ha co - scritto la sceneggiatura con Ezra Woods e produrrà il progetto con la sua compagnia Strong Baby. I dettagli della trama vengono tenuti nascosti, ma ...Non ci sono solo John Wick e Constantine nel futuro di: l'attore sa anche guardare avanti e mettersi alla prova, e lo farà in questo caso con un collega che da qualche tempo non ha paura a sua volta di uscire dalla sua comfort zone, passando ... Keanu Reeves star di Outcome, progetto segreto diretto da Jonah Hill Keanu Reeves sarà il protagonista di Outcome, nuovo lungometraggio scritto e diretto da Jonah Hill che segue il suo debutto Mid90s.Jonah Hill torna alla regia con un secondo lungometraggio, affidandone l'interpretazione a una star assoluta: Keanu Reeves, in arrivo anche col suo John Wick 4.