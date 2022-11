Karen Bass prima donna sindaco a Los Angeles

fa la storia . Al termine di una campagna elettorale milionaria, la deputata democratica è stata eletta primo sindaco donna di Los Angeles battendo il miliardario sostenuto dalle star - da ...Afroamericana, 69 anni, è nata e cresciuta a Los Angeles,entra nella storia. È la prima donna a guidare Los Angeles, la seconda città più grande degli Stati Uniti . Non è la prima persona afroamericana: prima di lei era stato eletto, nel 1973, ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...Bass ha vinto di misura in una sfida molto più dura delle attese. Nel finale di campagna elettorale Caruso infatti ha recuperato nei sondaggi grazie anche ai 100 milioni di dollari di tasca propria ...