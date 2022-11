Juventus | attenta | pronta super offerta per un big

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 17 novembre 2022) E’ già tempo di mercato e ladeve fare attenzione; unapotenze europea, infatti, vuole un talento bianconero. Il campionato è andato in pausa per la sosta mondiale; il primo ed unico campionato del mondo in Qatar spezza letteralmente a metà la stagione dei club con le società che inizieranno molto prima a lavorare sul mercato. La sessione invernale inizierà a gennaio ma, visto lo stop forzato dei campionati, ci si muoverà in anticipo per provare ad anticipare la concorrenza sui vari obiettivi. Non fa, ovviamente, eccezione lacon la società che si deve guardare dall’assalto di un top club per un giovane talento. AnsafotoNon sappiamo se a gennaio lafarà qualche movimento anche se il sogno resta quello di portare Milinkovic-Savic a Torino; secondo le ultime indiscrezioni, però, i ...