(Di giovedì 17 novembre 2022)rivela di esseread un passo dal vestire la maglia dele raccontaai microfoni di Radio Goalad un passo dal. A rivelarlo è lo stesso portiere brasiliano dal nome per interoSoares Espíndola. L’ex estremo difensore dell’Inter si è soffermato su un aneddoto della sua carriera nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss: “Ilsta facendo benissimo, spero che continuino così. Già in passato gli azzurri erano partiti benissimo, poi non sosipersi nel corso della stagione. Potrebbe essere la volta ...

è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S. S. C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24 ...Continua Julio Cesar: "Sono stato vicino al Napoli: vi racconto perché saltò tutto" Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha raccontato un retroscena di mercato legato agli anni del Napoli di Benitez ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ...