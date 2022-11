Jessica Chastain ricorda | Non ero nemmeno nel poster di Zero Dark Thirty

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 novembre 2022) L'attriceha criticato la campagna promozionale diche non aveva sottolineato l'importanza delle donne nel progetto.ha criticato la promozione del film, avvenuta un decennio fa, sottolineando che il film non era stato presentato come una storia con al centro una donna protagonista. L'attrice, condividendo i suoi commenti in un'intervista rilasciata a C magazine, hato quanto accaduto. Il filmè stato diretto da Kathryn Bigelow ee ha ottenuto una nomination agli Oscar per la sua interpretazione. L'attrice ha ...