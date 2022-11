Janira d’Amato | chi è la protagonista di Amore Criminale? Le anticipazioni della puntata di oggi

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 novembre 2022)è lastoria in onda, 17 novembre, di, il programma di Rai3 che tornerà nel prime time con la sua quinta. Al centro ci sarà proprio la storia di, uccisa nel 2017, all’età di 21 anni, dall’ex fidanzato. Quando i due ragazzi si conoscono sono poco più che adolescenti tant’è che Alessio Alamia per lei era il primo fidanzatino. La giovanestava conoscendo l’per la prima volta mentre Alessio aveva trovato in lei un’ancora dopo un’infanzia dolorosa ma quando emergono le prime difficoltà tutto cambia e il lorosi trasforma in un rapporto chiuso e sbilanciato dove è lui che detta le regole e decide per ...