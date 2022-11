Italia nel segno del Grifo | una doppietta per battere l' Albania

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Gol ed emozioni, pali e traverse, debutti e paura. L'prova a dimenticare Qatar 2022 battendo 3-1 l'in un amichevole utile per sperimentare e per testare volti nuovi di una Nazionale destinata inevitabilmente a volgere il proprio sguardo più in là, all'Europeo 2024 e alle qualificazioni che inizieranno a marzo dell'anno nuovo. In tal senso buoni segnali sono arrivati da, mattatore con una, e da Zaniolo, mina vagante in attacco e determinato a lasciare il. Raspadori ha confermato il proprio feeling con l'azzurro e non ha fatto rimpiangere Immobile, legando bene con i compagni e con gli esterni d'attacco. Dal tridente sono arrivate le indicazioni migliori in una gara in cui gli azzurri si sono ritrovati sotto dopo la zuccata vincente di Ismajli. Mancini può essere ...