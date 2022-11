Italia | Meret | «Lavoriamo per costruire qualcosa di importante»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Alex, portiere dell’, ha parlato dopo la vittoria degli azzurri in amichevole contro l’Albania: le dichiarazioni Alexha parlato a Rai Sport dopo Albania-. LE PAROLE – «È stata una buona prova, volevamo vincerla e l’abbiamo ribaltata bene. Poi abbiamo sofferto all’inizio della ripresa ma siamo riusciti a chiuderla. Dobbiamo lavorare per i nostri prossimi obiettivi, provando adi. Sono contento che Mancini mi abbia dato questa opportunità. Felice di come va a Napoli, è stato un grande inizio di stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.