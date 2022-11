«Italia | Mancini ha un ottimo centrocampo»

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il giornalista del Corriere dello Sport ha fatto il punto suldi Robertonella partita di ieri con l’Albania Sul Corriere dello Sport Alessandro Barbano fa questa analisi sulazzurro visto all’opera con l’Albania e le prospettive per il futuro: «L’asse Verratti-Tonali è la nuova dorsale del gioco azzurro, cui si affianca finalmente, con Di Lorenzo e Dimarco, una coppia di esterni all’altezza, che non si vedeva dai tempi dell’infortunio di Spinazzola agli Europei. Barella in panchina è un lusso che spiega la ricchezza del patrimonio azzurro. Quanto a Jorginho, c’ da giurare che, a marzo, farà ancora parte del gruppo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Oltre che per la doppietta di Vincenzo Grifo , la seconda in sette presenze con l', per il debutto da titolare di Alex Meret e in generale per la bella prova della squadra di, l'amichevole di Tirana contro l' Albania resterà nella memoria dei tifosi e soprattutto dei ...... la Svizzera evocherà per sempre brutti ricordi all'calcistica. Furono gli elvetici, ... durante la campagna di qualificazione riuscì ad approfittare dei passi falsi degli azzurri die ...Infortunio Tonali durante l'amichevole Albania-Italia: cosa è successo e cosa si è fatto. Bruttissima caduta del centrocampista ...Il centrocampista del Milan e della nazionale è tornato a Coverciano con i compagni dopo il brutto colpo al capo subito durante l'amichevole di Tirana ...