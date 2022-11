ITALIA 1 | NUOVO ADVENTURE GAME PER USCIRE DALLA CRISI DI ASCOLTI TUTTI I DETTAGLI

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 17 novembre 2022) Non è una novità: tranne Le Iene,1 può essere scambiata per una qualsiasi digitalina. I soliti film e serie tv trasmessi tutto l’anno a rotazione e poco altro, tranne appunto il programma di Davide Parenti. Novità ci sono state la scorsa stagione, tutte bocciate dal pubblico. Ora la rete giovane Mediaset ci riprova, secondo quanto riporta il settimanale Oggi. Parliamo di unche andrà in onda su1 in cinque puntate, il titolo ancora non c’è ma al timone ci saranno l’ex velina Maddalena Corvaglia e e il comico di Colorado Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. “La strana coppia sarà alle prese con una surreale vacanza fuori stagione in Sicilia e si cimenterà in una serie di prove con tanto di montepremi finale”.