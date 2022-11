Iran | il bacio tra i due giovani a Shiraz diventa l’immagine simbolo delle proteste

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Duesi baciano, illuminati dai fariautomobili in fila in una strada trafficata. Lei, senza velo, lo tiene per mano. È il “di“:, virale sui social, èta ildel popoloiano contro il governo di Teheran per la morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda deceduta due mesi fa dopo essere stata arrestata perché non portava il velo in modo corretto. La foto è stata postata sul profilo Twitter di Siavash Ardalan, giornalista della Bbc. Sarebbe stata scattata martedì sera su una strada trafficata di, dove il 15 novembre le persone sono scese in piazza, in risposta agli appelli degli attivisti, per commemorare l’anniversario ...