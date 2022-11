Io veramente mi incaz*** | Bersani | la ridicola sceneggiata in diretta tv

(Di giovedì 17 novembre 2022) Anche i, nel loro piccolo, si incazzano. Il confine tra il leader di sinistra portabandiera di una ruspante e pragmatica filosofia contadina e il grande vecchio convertito a ospite dei talk sembra ormai stato varcato definitivamente. Certo è che uncosì placidamente scurrile, ospite di Floris a DiMartedì su La7, si era finora visto di rado. «Abbiamo un presidente del Consiglio che è totus politicus e poi abbiamo Salvini che rompe i cog***», è l'antipasto servito sul tema sbarchi. «Come ti viene di distinguere i migranti sani da quelli malati? Fare selezione? Ma non capisci che vista dall'Europa è una cosa agghiacciante? - incalza l'ex segretario del Pd - Poi mandiamo i parroci per fare la selezione in confessionale? Noi dovremmo chiedere che l'Europa si carichi del pattugliamento del Mediterraneo al posto delle Ong». Bene, bravo: ...

