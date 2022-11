Infortunio Tonali | ci sarà in Austria-Italia? La notizia

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 17 novembre 2022) Fortunatamente emergono solo buone notizie riguardanti le condizioni di salute di Sandro, dopo la brusca caduta in seguito al contrasto aereo con Bare, che ne ha provocato l’uscita dal campo nell’amichevole di ieri sera in Albania, seguita da controlli immediati effettuati in una clinica di Tirana. Dopo essere tornato a Coverciano nella notte,partirà dopo aver pranzato con la squadra in direzione Milano, tornando quindi a casa. Non giocherà dunque nell’amichevole con l’, nella quale non sarebbe dovuto ugualmente partire titolare., gli esami strumentali rassicurano, non c’è lesione Si è trattato fortunatamente solo di una forte botta quella rimediata da...