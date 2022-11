Infortunio Pogba | niente vacanze per il francese | l’obiettivo del centrocampista

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022)per Paul, ilvuole tornare in forma per il 4 gennaio e ripartire con la Juventus nel nuovo annoper Paul, ilvuole tornare in forma per il 4 gennaio e ripartire con la Juventus nel nuovo anno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilcontinuerà a lavorare tra campo, palestra e piscina per recuperare la miglior forma fisica. L'articolo proviene da Calcio News 24.