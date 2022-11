Infortunio Dragowski | la ‘rivelazione’ è inedita | tifosi spiazzati

Commenta per primo Il portiere dello Spezia Bartlomiejscherza sul bruttosubito nell'ultima gara di campionato prima dello stop: 'Volevo ringraziare tutti per i messaggi di sostegno - ha scritto su Instagram - Ho ordinato una nuova ...Attraverso un post sui social, Bartlomiejha provato a prendere con ironia l'rimediato in occasione del match contro il Verona. Il portiere dello Spezia si è rotto la caviglia ed ha dovuto rinunciare in extremis ai ...Bartlomiej Dragowski prova a sorridere alla vita scherzando in maniera ironica dopo il brutto infortunio rimediato nel match contro il Verona. Il portiere dello Spezia ...Ha perso il Mondiale, il sogno di ogni bambino, a causa del brutto infortunio alla caviglia che ha fatto il giro del web. Bartolomiej Dragowski con qualche riga su Instagram, ha scherzato e ...