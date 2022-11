Incentivi negozi Green | quanto valgono e come ottenerli

(Di giovedì 17 novembre 2022) Scade il prossimo 30 novembre il bando per ricevere i fondi dei cosiddettidestinati aed aziende piccole e medie. Tutti i dettagli sul valore effettivo e le pratiche per richiederli. Il combinato disposto di crisi economica, crisi energetica e volo dell’inflazione obbligano lo Stato italiano e le imprese operative nel L'articolo proviene da Consumatore.com.

Investing.com Italia

Il commercio di vicinato può contribuire in maniera concreta ed efficace alla riduzione dell'impronta ecologica di una comunità: con questil'Amministrazione intende premiare i ......Acquedotti e Acque Potabili di Alfa Spa Migliorare l'efficienza energetica nelle case tra... che coinvolgerà scuole,e cittadinanza attraverso un decalogo sia cartaceo che online. La ... Burberry, senza incentivi fiscali negozi Londra perdono appeal, turisti verso Parigi, Milano Da Reuters Il 26 novembre Alessandria inaugurerà il periodo delle feste: sei gli alberi natalizi. Acqui taglia gli eventi, il Comune di Casale dimezza il budget. I ...L’ambasciatore britannico a Roma e quello italiano a Londra sottolineano l’eredità del summit che si è tenuto in Scozia un anno fa, gettando basi importanti per la conferenza sul clima in corso in Egi ...