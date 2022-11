(Di giovedì 17 novembre 2022) Pavia, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Venti, raccolte in altrettantigirati negli istitutidi tutta Italia, sono state proiettate in occasione delle celebrazioni per il 117esimo anniversario dalla nascita di Salvatore. Le testimonianze di Stefania, Antonio, Patrizia e di altriche introvato risposte ai loro bisogni. "Abbiamo voluto raccontare di nuovo la storia del professore fondatore della clinica - ha dichiarato LucaIcs- in particolare alle nostre nuove leve e ai nuovi professionisti che sono entrati in. Ma dall'altra parte volevamo raccontare anche tutte leche provengono dai nostri ...

Adnkronos

Interessante in particolare l'aspetto di polifonia delfilmico, che dà voce a tante storie, che però provengono tutte dal nostro unico pianeta. 'Siamo in dodici, veniamo da dodici Paesi ...Ospite di Isabella e Alberto, Tiziano Ferro ha raccontato come è nato il suo ultimo album, 'Il mondo è nostro'. Tiziano ha raccontato anche nei dettagli come è nata la collaborazione con Sting, grazie ... In video-racconto 20 storie di pazienti Maugeri, il presidente Damiani: "Ci hanno emozionato" Pavia, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Venti storie, raccolte in altrettanti video girati negli istituti Maugeri di tutta Italia, sono state proiettate in occasione delle celebrazioni per il ...Con un video pubblicato sugli account ufficiali della società la Lazio ha ripercorso le tappe più importanti di questa stagione. Dalle immagini del ritiro per passare poi alla presentazione dei nuovi ...