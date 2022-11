Adnkronos

Pavia, 17 nov. - Venti storie, raccolte in altrettantigirati negli istituti Maugeri di tutta Italia, sono state proiettate in occasione delle celebrazioni per il 117esimo anniversario dalla nascita di Salvatore Maugeri. Le testimonianze di Stefania,...Settimana del Black Friday su dal 18 Novembre Venti storie, raccolte in altrettantigirati negli istituti Maugeri di tutta Italia, sono state proiettate in occasione delle celebrazioni per il 117esimo anniversario dalla nascita di Salvatore Maugeri . Le testimonianze di ... In video-racconto 20 storie di pazienti Maugeri, il presidente Damiani: "Ci hanno emozionato" Pavia, 17 nov. (Adnkronos Salute) - Venti storie, raccolte in altrettanti video girati negli istituti Maugeri di tutta Italia, sono state proiettate in occasione delle celebrazioni per il 117esimo ann ...Con un video pubblicato sugli account ufficiali della società la Lazio ha ripercorso le tappe più importanti di questa stagione. Dalle immagini del ritiro per passare poi alla presentazione dei nuovi ...