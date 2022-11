In Sicilia la maggioranza di destra si è già divisa

... il centrodestra, fallisce il primo banco di prova al parlamento siciliano: lava sotto ... il governatore Renato Schifani, e il commissario azzurro in, Gianfranco Miccichè. ...... a tenere banco è la geografia politica dellache in Assemblea appare indebolita dopo ... 'Le discussioni si superano ma la cosa più importante è lavorare per lae sono contentissimo,...Dopo la baruffa per l'assessorato alla Sanità, il coordinatore regionale di Forza Italia ha messo in difficoltà il presidente di regione al primo test. Durante l’elezione dei vicepresidenti ...In Sicilia, nasce il governo Schifani e si spacca Forza Italia. Inizia così, la nuova legislatura nell'Isola, con un centrodestra diviso, ...