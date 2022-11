In funzione il più innovativo e potente magnete per risonanza magnetica umana

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) GENOVA, 17 novembre 2022 /PRNewswire/Il primo sistema multicanale da 11.74 Tesla (T) al mondo è attualmente in fase di sviluppo presso il Gil Medical Center della Gachon University in Corea. La Gachon University ha eseguito i test di accettazione e verifica delsviluppato da ASG Superconductors che è il cuore del Sistema da 11.74T. Il Gachon University Gil Medical Center ha invitato sia i tecnici di ASG Superconductors che altri esperti per verificarne il funzionamento e le performance: la campagna di test ha confermato che il campo magnetico ha raggiunto l'intensità di campo prevista, mantenendo stabilità e uniformità richieste. Uno dei magneti più sofisticati al mondo è ora in pieno funzionamento, grazie anche al lavoro in situ dei tecnici di ASG. Il test di accettazione si è articolato su tre principali criteri di controllo: la temperatura interna del ...