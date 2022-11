(Di giovedì 17 novembre 2022) Il presidente diGuido Grimaldi annuncia l’adesione all’Associazione di, impresa veneta avente il polo logistico a Cittadella (PD), nata nel 1979 come laboratorio artigianale per ladel PVC e divenuta oggi uno dei principali player a livello nazionale per lae l’installazione diin Pvc per. Qualità dei materiali, affidabilità, competenza e personalizzazione i tratti distintivi deia marchio “”. “E’ un piacere – ha affermato Grimaldi – dare il benvenuto inall’veneta...

Il Denaro

"E' un piacere - ha affermato Grimaldi - dare il benvenuto inall'azienda veneta Teloni Tosetto che, dalla sua fondazione nel 1979, ha compiuto un grande percorso di valorizzazione, crescita ed ...'Cribis è fiera di entrare in" commenta l'Amministratore delegato Marco Preti " in quanto per noi è davvero fondamentale collaborare con questa importante Associazione che ha messo la ... In Alis entra Teloni Tosetto, azienda leader nella lavorazione e fornitura di teloni in Pvc per automezzi - Ildenaro.it Il presidente di Alis Guido Grimaldi annuncia l’adesione all’Associazione di Teloni Tosetto, impresa veneta avente il polo logistico a Cittadella (PD), nata nel 1979 come laboratorio artigianale per l ...(FERPRESS) – Roma, 14 NOV – “Siamo veramente orgogliosi dell’ingresso in ALIS di CRIBIS, società leader in Italia nei servizi per la gestione del credito commerciale e lo sviluppo del business nel nos ...