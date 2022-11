Immigrazione | Piantedosi “Dall’Italia contributo al piano Ue”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 17 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Suleuropeo per i migranti “intendiamo dare il nostro. Ci sarà una proposta dell’Italia, che è quella condivisa con i Paesi di primo ingresso, ma non credo andrà molto lontano da quella della Commissione” che non può prescindere da “canali di ingresso regolari e rafforzamento di grandi esperienze che l’Italia ha in campo da tanto tempo in Europa, come i corridoi umanitari”. Così il ministro dell’Interno, Matteo, a margine del G7 dei ministri dell’Interno a Eltville am Rhein in Germania.“Con la Germania c’è piena condivisione di posizione. Non abbiamo dovuto dare rassicurazioni. C’è convergenza sul fatto di governare meglio i processi migratori attraverso il rafforzamento dei canali di ingresso legali e allo stesso tempo rafforzare il meccanismo di contrasto ...