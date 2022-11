“Illumina | rete | teatro donne” tre giorni di incontri | dibattiti e confronti al Teatro Stabile d’innovazione Galleria Toledo

(Di giovedì 17 novembre 2022) È il titolo di un evento significativo che farà luce sul lavoro dellein ambito teatrale ma è anche un modo per raccontare l’importante impegno e azione sul territorio nazionale dellaper la parità di genere nelle arti performative. Nata nel 2021 come un importante risultato del lavoro congiunto e ininterrotto dal 2008, di Alina Narciso, direttrice artistica del festival La Escritura de la/s diferencia/s, e di Bruna Braidotti, direttrice artistica del festival La Scena dellein Friuli Venezia Giulia. A questa esperienza si è aggiunto il lavoro della cooperativa femminile En Kai Pan. Da venerdì 18 a domenica 20 novembre, presso ildi Napoli, si terranno tredi, ...

Il Paese delle Donne

Dal 18 al 20 novembre 2022 si terrà a Napoli al Teatro stabile d'innovazione Galleria Toledo, Via Concezione a Montecalvario 34, ", teatro donne", un evento organizzato dalla compagnia ...Romagnoli 5 - Anche lui poteva fare meglio sulladi Kean. Attento in marcatura su Milik fino ... (59 Luis Alberto 5 - Nonla scena con le sue qualità). Romero 5,5 - Trottola impazzita, ... “Illumina: rete, teatro donne” tre giorni di incontri a Napoli dal 18 al 20 Novembre – Il paese delle donne on line – rivista In scena da sabato 19 novembre, repliche il 20, 25, 26, 27. Alle matinée teatrali spettatori 900 studenti di licei e università napoletane ...Illumina: rete, teatro, donne: 3 giorni per ‘accendere la luce’ sul lavoro delle donne in ambito teatrale. Dal 18 al 20 novembre a Napoli. Nel ventennale del festival internazionale di drammaturgia fe ...