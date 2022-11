Il traffico di migranti tra Sicilia e Tunisia | 70 mila euro per ogni viaggio | 18 arresti tra gli scafisti

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 novembre 2022) La polizia di Caltanissetta ha eseguendo 18 ordinanze di custodia cautelare, 12 in carcere e 6 ai domiciliari, disposte dal gip di Caltanissetta per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo l’accusa della Dda un uomo ed una donna di origini tunisine, con vari punti strategici dislocati in più centrini, avrebbero usato piccole imbarcazioni con motori fuoribordo per fare la spola tra lae le coste della. Con un “carico” dichevolta arrivavano in quattro ore in Italia. I destinatari del provvedimento sono 11 tunisini e 7 italiani. L’indagine L’indagine è cominciata nel febbraio 2019. All’epoca all’imbocco del porto di Gela era rimasta incagliata una barca di dieci metri con due motori da 200 cavalli. Il ...