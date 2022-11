Il traffico di migranti è gestito da organizzazioni criminali | nove anni fa l’allarme | ma nulla è cambiato

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 novembre 2022) “La reiterazione degli sbarchi e le prospettive di ulteriori flussi di migrazione irregolare nella medesima area, richiedono l’adozione di adeguate iniziative da parte di tutte le istituzioni, nazionali e sovranazionali, ognuna per quanto di competenza, per fronteggiare le molteplici implicazioni di ordine politico, sociale, economico e giuridico, che il fenomeno pone”. E’ il 9 gennaio del 2014 e l’allora Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, invia al ministro della Giustizia di allora, ai vertici della Polizia e delle altre forze dell’ordine e alle Procure distrettuali antimafia, le ‘linee guida’ per affrontare quella che definisce una “emergenza”. Sono trascorsi quasi, ma la situazione non sembra essere cambiata di molto. Come confermano all’Adnkronos diversi Procuratori e sostituti procuratori della Sicilia che quotidianamente ...