Il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibili i ricorsi delle aziende energetiche contro la tassa sui cosiddetti “extraprofitti”

Sono gia' 100 - rilevano da Confindustria Dm - i ricorsi presentati aidalle aziende sull'attuazionepayback, il sistema di tassazione che obbliga le imprese a un esborso di oltre 2 miliardi ...Il Comune di Piombino ha conferito all'avvocato Michele Greco l'incarico per il ricorso alLazio contro la realizzazionerigassificatore galleggiante nel porto cittadino. Il ricorso, annuncia il Comune, sarà depositato la prossima settimana. "Coerentemente con quanto annunciato "...Sono già 100 i ricorsi presentati ai Tar dalle aziende dei dispositivi medici sull’attuazione del cosiddetto payback, il sistema di tassazione che obbliga le imprese a un esborso di oltre 2 ...Così come «neppure assume portata dirimente, infine, l’ulteriore argomento valorizzato dalla Regione in sede di motivazione postuma, ossia che “il Poliambulatorio di Rotonda […] considerando le attivi ...