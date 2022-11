Il sistema bancario può avere un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Quella in corso attualmente in Egitto è una Cop in cui si sta parlando molto di denaro, nell’ottica di trovare un accordo per i risarcimenti destinati ai Paesi più poveri e “climaticamente” più vulnerabili. La finanza climatica si è rivelata un argomento cruciale, un tema estremamente ampio che sta innescando una serie di riflessioni sulla sostenibilità (non solo ambientale) del. L’obiettivo? Una crescita virtuosa, etica e in grado di coinvolgere tutti gli attori sociali. Nel corso della penultima (sulla carta, perché l’accordo finale potrebbe arrivare sabato 19 novembre) giornata della Cop27 di Sharm el-Sheikh, il professor Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, è intervenuto per per approfondire il rapporto banche-ambiente e illustrare le novità verdi del Gruppo. «La sinergia economica e industriale tra le due ...