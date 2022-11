Il reddito di cittadinanza si cambia separando le misure per la povertà da quelle per il lavoro

Sky Tg24

Basti pensare che sono circa 56.000 i percettori deldinel Lazio con età compresa tra i 18 e i 29, circa il 34% di coloro che ne usufruiscono. Questi soggetti vedono come unica ...... dottorandi, lavoratori stagionali, nuclei beneficiari deldi, collaboratori sportivi, lavoratori domestici. Ulteriori interventi riguardano l'incremento di 1,4 miliardi di euro ... Reddito di Cittadinanza, Salvini: sarà modificato in Legge di Bilancio Il governo Meloni è pronto a cambiare alcune regole per il reddito di cittadinanza. La nuova prospettiva incide soprattutto per le persone di massimo 60 anni. Vediamo i dettagli. Il nuovo governo ha ...“Dobbiamo resistere. Basta con i soliti dibattiti politici che servono solo ad aumentare l’accanimento contro una misura indispensabile per il Paese. Il governo deve capire che sta commettendo un gran ...