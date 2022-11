Il Principe di Roma | la recensione | Canto di Natale alla romana

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ladel film Ildi: Ildidi Charles Dickens rivisitato in chiave italiana per una commedia in costume con Marco Giallini? Ci pensa Edoardo Maria Falcone, che continua la propria ossessione per ilma senza osare. Oramaial cinema e in tv arriva già a novembre, lo sappiamo, per iniziare ad entrare nell'atmosfera natalizia che ci accompagni il più a lungo possibile e per sfruttare la presenza in sala per più tempo possibile. È in quest'ottica che si inserisce Ildi, il nuovo film presentatoFesta del Cinema die diretto da Edoardo Maria Falcone, che dopo Se Dio vuole e il già natalizio Io sono Babbo, ritrova ...