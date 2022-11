Il Pentagono frena Zelensky | Le probabilità di vincere sul campo sono basse | l' inverno è una finestra per negoziare

'Unlikely' è anche nelle importati parole del capo di stato maggiore Usa, il generale Mark Milley, in una conferenza al. 'La probabilità di una vittoria militare ucraina, che includa l'...... Mark Milley, in una conferenza stampa al. "Forse è possibile una soluzione politica", ha ... ordini totali a 7,28 miliardi 16 novembre - 17:42 Borsa: rischio geopoliticoil rally, ...Il gen. Milley invita Kiev a risolverla politicamente. Zelensky contesta la ricostruzione del missile caduto in Polonia e chiede di poter accedere a tutti i ...Le notizie di giovedì 17 novembre, in diretta | Tensione altissima dopo l'incidente del missile caduto in Polonia ...