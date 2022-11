Il passo indietro di Nancy Pelosi | la decisione che sorprende tutti negli Usa

(Di giovedì 17 novembre 2022) Fine di un'epoca nella politica degli Stati Uniti, tra gli applausi dei Democratici e di un ristretto gruppo di Repubblicani.ha annunciato il suoalla guida del Partito democratico alla Camera. «Non cercherò la rielezione come leader nel prossimo Congresso - ha detto durante il suo intervento in aula - è arrivato il momento in cui la nuova generazione guidi il partito, e sono grata nel vedere che così tanti sono pronti e desiderosi di sostenere questa nuova responsabilità». L'ovazione dei suoi colleghi, che l'hanno a lungo applaudita, l'ha colta un po' di sorpresa:è parsa emozionata, per un attimo anche imbarazzata, mentre tentava di riportare la seduta all'ordine del giorno. Ma il suo annuncio non poteva passare in secondo piano.i media ...

il Dolomiti

Nancy Pelosi fa unIl suo messaggio è per Kevin McCarthy , il leader dei conservatori alla Camera in predicato a prendere il posto di Speaker di Nancy Pelosi . Proprio la storica ...Ma lei si è smentita su questa linea, quando noi non avendo nessuna risposta giovedì siamo andati sotto il suo assessorato ha fatto unsu tutto precisando pure la scelta politica di ... Politica, dalla Lega il passo indietro di Dalzocchio: “Delusa per chi ha lasciato, ma nessun diktat sulle candidature”. Intanto però c'è un nuovo passaggio a FdI Due giorni fa la Giunta per il Regolamento della Camera ha dato l’ok per la prima volta all’allattamento nell’emiciclo per le mamme deputate ...«Dimissioni Letta La notizia è del tutto infondata. In queste ore il segretario è completamente assorbito dall’impegno a ...