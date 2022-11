Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 17 novembre 2022 | Ezio si licenzia

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 17 novembre 2022)Colombo terrà testa ad Umberto Guarnieri al, come rivela la trama di giovedì 17. L'uomo, di recente, ha iniziato ad avere molti contrasti con il commendatore in relazione al suo lavoro presso la Ditta Palmieri. Umberto, in particolare, si è risentito per la decisione didi concedere un permesso alle operaie senza prima confrontarsi con lui e chiedere il suo parere. Archiviato quell'episodio, che però ha lasciato Colombo con l'amaro in bocca, tra i due riesploderà la scintilla, ma stavolta il padre di Stefania non permetterà al suo capo di umiliarlo ed alzare la voce. Dopo l'ennesimo durissimo rimprovero da parte di Umberto, infatti,deciderà dirsi, lasciandolo di ...