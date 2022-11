Il Napoli guarda al futuro | occhi puntati sul centrocampista classe 2002

(Di giovedì 17 novembre 2022) La società azzurra in questi anni ci ha abituato a colpi mirati e funzionali al progettoe l’ultima sessione di calciomercato dà pienamente ragione al presidente e ai suoi collaboratori. Dopo gli acquisti di Kvaraskhelia e Kim, diventati già i beniamini dei tifosi, nel taccuino azzurro spunta il nome deldel LucernaArdon Jashari. Ardon Jashari Chi è Ardon Jashari Il ragazzino, cresce nelle giovanili del Lucerna dimostrando fin da subito delle spiccati doti difensive, che si sviluppano grazie a caratteristiche fisiche ben delineate come ad esempio la sua altezza di 1,81 cm. Nonostante il suo ruolo prettamente difensivo, Ardon è molto bravo anche negli inserimenti come testimoniano i 5 assist messi a segno nelle prime 15 ...

... prossimo avversario delnegli ottavi di finale di Champions League. Luca Pellegrini parla ... 'In Italia siamo molto conservativi, qui invece sisempre avanti e si va sempre alla ricerca ...Un'idea per il futuro. Ilcon attenzione anche ai giovani talenti, come racconta Tuttomercatoweb.su un 2002 in Svizzera Ardon Jashari è nato a Cham il 30 luglio 2002. Cresciuto nel settore giovanile del ...Pulcinella riceve tra le mani un pallone di volley. Lo guarda meravigliato. Come dire: mi piacerebbe saperne di più. Nel giorno in cui Napoli si veste a festa per ospitare il gotha del volley europeo, ...A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Paolo De Paola, ex direttore di TuttoSport ...