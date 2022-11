Il giornalista danese costretto a interrompere la diretta in Qatar | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Rasmus Tantholdt è un, inviato inper raccontare l’imminente Mondiale di calcio che partirà domenica prossima. Lavora per TV2 Denmark e in questi giorni viene spesso chiamato in causa dall’emittente per raccontare le fasi di attesa, prima dell’inizio della manifestazione. Ovviamente la sua presenza non serve solamente a raccontare l’evento sportivo, ma anche tutti quei riflessi sui diritti civili nel Paese. E proprio mentre si trovata all’aperto, in collegamento televisivo, per parlare di tutto ciò, il suo collegamento è stato bruscamente interrotto da una pattuglia della guardia di sicurezza privataiota. WATCH: Private security guards inforced a Danish reporter off the air as he reported live from the World Cup pic.twitter.com/tUV1y8CmHI — i newspaper ...