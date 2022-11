Il G20 di Meloni | Italia ponte tra est e ovest e partner della Cina I Grandi della Terra in cerca di pace

... che hanno fatto dell'offensiva da Oltralpe da cassa di risonanza, ha il volto del 'successo' di Giorgia, unico premier donna aldi Bali. Reduce da molti bilaterali, di cui i più ...Una linea dialogante che è stata poi esplicitata dal premier Giorgia: "In questa materia è molto meglio collaborare che stare a discutere", ha detto da Bali a margine dei lavori del. E il ...Giorgia Meloni ha cantato “successo”, credo non a torto, a conclusione del G20 che l’ha fatta esordire a livello mondiale, caricandola anche della simpatia guadagnatasi come mamma portando con sé la f ...L’Italia descritta come “isolata” dagli attacchi francesi sull’immigrazione e dalle opposizioni di casa nostra, che hanno fatto dell’offensiva da Oltralpe da cassa di risonanza, ha il volto del “succe ...