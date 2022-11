Il G20 condanna la Russia La crisi causata dalla guerra

Ilè finito ma restano ancora alcuni incontri da fare e l'Italia ne ha in agenda uno molto ... "Nella dichiarazione finale viene espressa ladella Russia e questo - spiega nella breve ..."La maggior parte dei membri delha condannato con forza la guerra in Ucraina, sottolineando ... Evidente come la posizione di Cina e India abbia influito nell'evitare unatroppo netta, ma ...Nel comunicato finale la condanna della guerra e la necessità condivisa di trovare la via della pace. Nel racconto della premier l’Italia ha avuto un “ruolo centrale” in questo G20. “Ci sono state mol ...Nonostante le resistenze di Cina e India, il documento finale è un messaggio a Putin. Ora è solo contro tutti C'è una frase che spiega come alla fine, nonostante alcuni malumori, anche se in una situa ...