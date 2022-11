Il femminicidio di Paola Larocca | accoltellata dal marito | che si è poi impiccato sull’A2

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 17 novembre 2022) É accaduto a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno: Rodolfo Anastasio, 56 anni, ha ferito mortalmente con un coltello da cucina la moglie, 55 anni, uccidendola, per poi impiccarsi. Come riporta la stampa, ilsi è svolto all’alba. Anastasio ha accoltellato gravemente la moglie, per poi allontanarsi di casa in auto per impiccarsi sul cavalcavia dell’autostrada A2, tra San Mango Piemonte e Pontecagnano Faiano: il corpo è stato recuperato intorno alle 10 del mattino dai vigili del fuoco e dal personale dell’Anas. La donna è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, ma non c’è stato niente che i medici potessero fare:, come si evince dai dati forniti alla stampa, è deceduta poco dopo il suo arrivo. Le ferite ...